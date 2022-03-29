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Antalya'da 355 konutun temel atma töreni yapıldı

29.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 355 konutun temel atma töreni yapıldı

Antalya'da "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 335 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Güneş Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Böcek, törendeki konuşmasında, göreve geldikleri gibi mahalledeki 211 hak sahibinin mağdur olmaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hedeflerinin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak olduğunu anlatan Böcek, şöyle devam etti:

"Güneş Mahallesi projesi için 3 kez ihaleye çıkıldı ancak katılım olmadı. Bunun sonucunda belediyemiz, proje önünde yer alan engelleri bir bir kaldırdı. Belediye şirketimiz ANTEPE AŞ tarafından inşa işlerine hızla başladık. Kendi öz kaynaklarımızla 211 adet hak sahibine ait 335 konut yapılacak. Toplam 6 adet konut bloğunda 545 bağımsız bölüm inşa edilecek. Hak sahiplerimize bağımsız bölümleri 18 ayda teslim edeceğiz. Yüklenici firmadan söz aldık, zamanında bitirecek. Proje alanı içinde 27 bin metrekare yeşil alan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak."

Böcek, mahallede sadece temel atma ile yetinmeyeceklerini; cami, taziye evi ve Kur'an kursu da yapacaklarını anlattı. Antalya için hizmet ve proje üretmeye devam edeceklerini belirten Böcek, temel atmanın hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Güneş Mahallesi Muhtarı Mehmet Özgan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i göreve geldiğinde ziyaret ettiğini ve proje için kendilerine söz verildiğini kaydetti. Projeye başlandığı için mutlu olduğunu anlatan Özgan, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Güneş Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

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