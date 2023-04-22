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Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

22.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki bir adreste hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olayını E.A.B'nin gerçekleştiğini tespit etti.

Zanlı E.A.B'nin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda 1 pompalı tüfek, 4 kartuş, çeşitli miktarda uyuşturucu ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlı E.A.B gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, zanlının jandarma bölgesindeki 3 ayrı evde hırsızlık yaptığı belirtildi.

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antalya hırsızlık

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