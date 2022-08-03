Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 13.05'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



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