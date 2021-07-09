Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 6 hasta, çapraz nakil sayesinde tanımadıkları insanların verdiği böbreklerle yaşama tutundu.

Organ Nakli Merkezi'nde salgın sürecinde, alınan yoğun tedbirler sayesinde nakillere devam ediliyor. Yakınlarının gönüllü bağışçı olmasına rağmen doku uyumu olmadığı için yıllardır diyalize giren hastalar, çapraz nakil havuzuna alındı.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığında ekibin gerçekleştirdiği nakille 6 hasta, hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadı.

Sağlığına kavuşan hastaların katılımıyla Organ Nakli Merkezi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, her nakil sayısının arkasında hikayeler olduğunu söyledi.

Yurt dışından da hastaların geldiğini anlatan Özkan, "Başarılı çapraz nakiller gerçekleştirildi. Hocalarımız organ naklini bir üst seviyeye çıkardı." dedi.

Özkan, çift kol nakli yaptıkları Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğunu, normal serviste tedavisine devam edildiğini ifade etti.

İlk çift kol naklini 2010'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özkan, "11 yıl geçti. Dünyada kompozit doku nakli yapan ekip yok, hem yüz, kol, rahim nakli yapılan merkez de yok. Son çift kol nakli yaptığımız hastamızın onuncu günündeyiz. Hastamız yoğun bakımdan çıktı. Gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda giderse haftaya hastanın bilgilerini paylaşırız." diye konuştu

- "Karaciğer çapraz nakil havuzu da oluşturduk"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ise organ nakli ekibinin gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydınlı da çapraz nakil havuzu sayesinde insanların diyalizden, hastalıklardan kurtulduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastaların, vericisi olmasına rağmen tıbbi olarak uyum olmadığı için nakil olamadığını anlatan Aydınlı, "Çapraz nakil havuzu sayesinde hastalar eşleştirilerek, hiç tanımadıkları insanların hayatına dokundular. Nakil olmazsa diyalize devam edeceklerdi. Merkezimizde karaciğer çapraz nakil havuzu da oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Aydınlı, bir hastaya aynı anda böbrek ve karaciğer nakli yaptıklarını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise çapraz nakil yapan ilk merkezlerden olduklarını, insanların hayata tutunabilmesi için bağışların artması gerektiğini bildirdi.

Hastalardan Ümit Akarsu, üç vericisi olmasına rağmen nakil olamadığını ancak çapraz nakil sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

