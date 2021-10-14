YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 6. Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Antalya'da 6. Kaleiçi Old Town Festivali başladı

14.10.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 6. Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali geleneksel kortejle başladı.

Muratpaşa Belediyesince gerçekleştirilen festivalin açılış kortejinde, 14-17 Ekim'de Kaleiçi sokaklarında sahne alacak gösteri ekipleri, bando takımı ve vatandaşlar yer aldı. Karaalioğlu Parkı'nda başlayan ve antik kent sokaklarında devam eden kortej, bu yıl ana etkinlik alanı olarak belirlenen Karaalioğlu Parkı'ndaki sahne alanında son buldu.

Festival kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası tarafından konser düzenlendi.

Kaleiçi'nin yüzyıllara uzanan hikayesini dünyayla buluşturmak, antik kentlerin dayanışma içinde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen festivalde, bu yıl 27 noktada 187 etkinlik yapılacak. 21 ülkeden 39 konuk şehrin ağırlanacağı festivalde, her akşam saat 20.00'de Yıldızlı Geceler ve Akşam Sefası konserleri verilecek.

Konser programı kapsamında Elif Sanchez, Gencer Savaş Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Emir Ersoy Project, Trio Patara, piyanist Iraz Yıldız, Onur Nugay ve Muharrem Kızılarslan sahne alacak.

Festivalde konserlerin yanı sıra sergiler, yoga etkinlikleri, imza günleri, resimden seramik ve heykele sanatın farklı alanlarında gerçekleştirilecek çalıştaylar, tavla turnuvası, performans gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, doğaçlama tiyatro gösterileri ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Prof. Dr Özdoğan: "Meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgını engel olmamalı"Prof. Dr Özdoğan: "Meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgını engel olmamalı"
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Berrin Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.