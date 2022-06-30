Antalya'da 7 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

Antalya'da 7 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'da uygulanan sınava Antalya'nın 19 ilçesinden 30 bin 289 öğrenci katıldı.

Mecdude Başakıncı Ortaokulu'ndan Tolga Recep Kalaycı, Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu'ndan Erkam Berat Gökçe, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Elanur İrez ve kentin çeşitli bölgelerinde bulunan 4 özel okuldan Ceylin Nisa Yıldırım, Hasan Dağ, Öykü Şengülen ve Pamir Başar sınavdan 500 tam puan almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, geçen yıl sınavda Antalya'dan 2 öğrencinin tam puan aldığını hatırlattı.

Bu sene ise 7 öğrencinin sınavda tam puana ulaştığını kaydeden Çalışkan, şunları ifade etti:

"Tam puan elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, sınava giren tüm öğrencilerimize emekleri ve özveriler için teşekkür ediyoruz. Sınav sürecinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize her zaman destek verdik. Sınava hazırlıklı olmaları için Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri'nin havuzunda yer alan sorularla öğrencilerimize yardımcı olduk. Tercih sürecinde de tüm okullarımızda rehberlik servislerimiz öğrencilerimize desteklerini sürdürecek"

Çalışkan, öğrencilere, tercih listelerinde meslek liselerine yer vermeleri önerisinde bulundu.

