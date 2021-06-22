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Antalya'da 7 yaşındaki çocuk, biriktirdiği harçlıklarını yetimler için bağışladı

22.06.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 7 yaşındaki çocuk, biriktirdiği harçlıklarını yetimler için bağışladı

Antalya'da 7 yaşındaki kız çocuğu, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını yetimlere destek olunması için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışladı.

Kepez ilçesinde oturan Hümeyra Asri, televizyonda izlediği yetim çocuklarla ilgili programdan etkilenerek abla ve ağabeyinin katkısıyla kumbarasında para biriktirmeye başladı.

Asri, bir yıl boyunca biriktirdikleri parayı, babasının desteğiyle yetim çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması için vakfa bağışladı.

Hümeyra Asri, AA muhabirine, yetim çocuklar için bir şey yapmak istediğini, bu konuda ailesine danıştığını söyledi.

Anne ve babasının önerisiyle kumbarada para toplamaya başladıklarını anlatan Asri, "Okul ve bayram harçlıklarımızı yetim kardeşlerimiz için harcamadık. 7 kumbara kutusu para toplamayı başardık." dedi.

Asri, bundan sonra da harçlıklarını yetimler için biriktirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Vakfın Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım ise küçük kızın takdir edilecek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Özellikle anne ve babaların çocuklarını bu şekilde yetiştirmesinin çok güzel olduğunu anlatan Yıldırım, "Yetim çocuklar bayramları mahzun geçiriyor. Böyle bir dönemde çocukların bunu yapması çok güzel. Bu para yetimlerin bayram kıyafeti olacak, 8-9 çocuğa kıyafet gidecek." diye konuştu.

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