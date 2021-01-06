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Antalya'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama

ANTALYA HABERLERİ  | 06.01.2021 17:55 | Son Güncelleme

Antalya'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama

Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilçedeki heykeline maske takılmasının kurucu başkanlarının hatırasına saygısızlık olarak gördüklerini bildirdi.

Kansu, Side Mahallesi'ndeki merhum Turgut Özal‘ın heykelinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, heykele maske takılmasına üzüldüklerini söyledi.

Maskeyi bölgede yürüyüş yapan bir kişinin taktığı bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kansu, "Bazı haberlerde maskenin salgına karşı farkındalık oluşturmak için takıldığı belirtiliyor. Heykeline maske takılması partimizin kurucusu ve cumhurbaşkanımızın anısına ve hatırasına yapılan bir saygısızlıktır. Takılan maske farkındalığı ve heykelin yapılış amacını açmıştır." diye konuştu.

Heykele maske takılmasına üzüldüklerini aktaran Kansu, şiddetle kınadıklarını, yapan kişiden özür beklediklerini kaydetti.

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