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  4. Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kadının kocası ile eski eşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili kocası ile eski eşi ve arkadaşı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2012'de Hatice B'nin ortadan kaybolmasına ilişkin yeniden çalışma başlattı.

Hatice B'nin eşi Bekir B. takibe alındı. Beş ay süren çalışmanın ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, Bekir B'yi Finike ilçesinde, eski eşi M.T. ile arkadaşı S.D'yi Denizli'de gözaltına aldı.

Ekipler, suçlarını itiraf eden şüphelilerin gösterdiği Kumluca ilçesi Turizm Caddesi'ndeki alanda Hatice B'nin cesedine ulaşmak için çalışmaya başladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.T. ve S.D, adliyeye sevk edildi. Bekir B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Antalya Finike Kumluca

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