YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

14.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri ile Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 90 suç kaydı bulunan ve hakkında 24 yıl 2 ay arama kaydı bulunan M.Ö.D'nin Konyaaltı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldüAntalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'da bir akademisyen "Atık" adlı performansıyla çevre kirliliğine dikkat çektiTrabzon'da bir akademisyen "Atık" adlı performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandıEdirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık jandarma operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.