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Antalya'da ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 12.11.2020 02:13 | Son Güncelleme

Antalya'da ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti

Antalya'da yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunanlardan biri hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yoldan çıkarak ağaca çarptıktan sonra ikiye bölündü.

Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için parmak izi aldı.

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, inceleme yaptıkları sırada cep telefonları ile kazanın fotoğrafını çekmeye çalışan 2 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmaya çalışan bir polis memurunun, "Maske takmayanları uyarmaktan yorulduk. Lütfen maskenizi takın ve kaza yerinden uzaklaşın." demesi dikkati çekti.

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