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Antalya’da apartman sakinlerine komşu şoku

09.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sinir krizi geçiren genç, apartmanın otoparkına inerek babasının da aracı dahil 6 aracın camını kırdı.

Sesler üzerine aşağı inen bina sakinleri ise gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede ailesi ile birlikte yaşayan S.T. (30) sabah saatlerinde sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra otoparka inen genç, yerde bulduğu taşla dakikalar içerisinde 6 aracın camını kırdı. Gelen sesler üzerine aşağı inen apartman sakinleri ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. S.T., ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, yapılan kontrolde gencin babasına ait aracın da ön camını patlattığı görüldü.

"BİR DE BAKTIM TÜM ARAÇLARIN CAMI KIRIK"

Otomobilinin camı kırılan Hikmet Kütük, “Şahıs bulunduğumuz apartmanda oturuyor. Duyduğumuza göre rahatsızlığı varmış. Ne kadar otomobil varsa arka camını kırmış. Polis geldi şahsı götürdü. Ben ekmek almaya gidiyordum, o zaman gördüm. Bir de baktım tüm araçların camı kırık. Şikayetçi olanlar var. Babasını çağırdık o da gelmedi” dedi.

Yoldan geçerken araçların farkına varan Bahsi Korkut ise, “Burada tinerci eksik olmuyor. Hırsızlık amacı ile yapıldığını sanmıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim, ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Hepsi arkadan kırılmış” diye konuştu.
Diğer yandan, araç camlarını kıran şahıstan babasının da şikayetçi olacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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