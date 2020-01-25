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Antalya’da aranan 136 şahıs yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 136 kişi yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aranan toplam 213 şahsa yönelik, 80 ekip ve 177 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 57 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 79 şahıs olmak üzere toplam 136 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 136 kişi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aranan toplam 213 şahsa yönelik, 80 ekip ve 177 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 57 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 79 şahıs olmak üzere toplam 136 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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