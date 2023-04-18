Antalya'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığın ikinci kez yargılanmasına başlandı

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ömer D. (49) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve avukatları salonda hazır bulunurken, sanık avukatı katılmadı.

Duruşmada, sanık Ömer D. avukat tutmak için süre talebinde bulundu.

Maktul Üzeyir Urey'in eşi Sevim Urey ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Benim yuvam yıkıldı. Onu Allah'a havale ediyorum." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, cezanın "haksız tahrik" indirimi yapılmadan verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran 2021 göğsünden yaralanan Üzeyir Urey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ömer D. tutuklanmıştı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 8 Aralık 2021 tarihinde "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ömer D. verilen karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince, "5 yıldan fazla hapis cezası olması nedeniyle, hüküm duruşmasında sanığın savunmasının zorunlu müdafii huzurunda alınması zorunluluğu gözetilmediği" gerekçesiyle bozulmuştu.

