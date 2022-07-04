Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ata tohumu desteği sağlayarak, terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırdı.

Proje çerçevesinde İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde aralık ayında toprakla buluşturulan ve başak veren buğdayların hasadı gerçekleştirildi.

İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde 26 dönüm, Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde 37 dönüm alana ekilen, kuraklığa ve sert iklime dayanıklı "Karakılçık" ve "Kayra" türü buğdaylar verimliliğiyle çiftçileri memnun etti.

- "Tahminimizin üzerinde verim elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, ata tohumundan tahminin üzerinde verim elde edildiğini belirterek, hasadı yapılan buğdayın dörtte birini bir sonraki yıl tekrar toprakla buluşturmak üzere çiftçilere dağıtacaklarını ifade etti.

Bilici, hasatta elde edilen sap ve samanla Manavgat yangınından etkilenen çiftçilere balya desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ürünlü Mahalle Muhtarı Murat Yamansoy da özellikle "Karakılçık" buğdayından çok iyi verim elde ettiklerini kaydetti.

