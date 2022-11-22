YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da avukat ve müşteki yakınlarını darbeden 5 sanığa hapis cezası

Antalya'da avukat ve müşteki yakınlarını darbeden 5 sanığa hapis cezası

22.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da duruşma sonrası avukatları ve müşteki yakınlarını darbederek tehdit ve hakarette bulundukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanığa, 6 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çilem Hülya Berkil'in sevgilisi tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın 2014'teki karar duruşması sonrasında, müşteki yakınlarına ve avukatlarına saldıran sanık yakınları H.Y, Y.Y, Y.G, S.G. ve N.Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmadı, müştekilerin bazıları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıkları "kasten yaralama" suçundan 6 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıkların "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatlerine karar verildi.

Saldıra uğrayan avukatlardan Zeliha Şengöz, duruşma sonrası gazetecilere, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Sevgilisi tarafından 2013'te katledilen Hülya Çilem Berkil'in dosyasında gönüllü olarak avukatlık yaptığını belirten Şengöz, "Karar duruşması sonrasında saldırıya uğradık. Saldırıdan sonra 6 yıl soruşturma aşaması sürdü. Zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız bir dosyaydı. Sonunda bir karara ulaştık. Bütün sanıklar ceza aldı. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kendimizi güvensiz hissettiğimiz anlar oluyor." diye konuştu.

Şengöz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin zor bir alan olduğunu vurgulayarak, devletin bu nedenle avukatları daha çok koruması ve yüreklendirmesi gerektirdiğini dile getirdi.

OLAY

Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Çilem Hülya Berkil (30) ile arkadaşı Abdurrahman Gazi Göçer (37) arasında 26 Ağustos 2013'te araçla Ankara'ya döndükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Göçer'in üzerine benzin dökerek ateşe verdiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetmiş, tutuklanan Göçer 14 Haziran 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar duruşması sonrasında, sanık yakınları müşteki yakınlarına ve avukatlarına saldırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da muz bahçesinde esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındıAntalya'da muz bahçesinde esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti hapis saldırı

Antalya Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.