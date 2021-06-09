Antalya'da balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Antalya'da balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen kişi, güvenlik güçlerince ikna edildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü kat balkonundan alevler yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sahibi S.K'nın kapıyı açmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Komşuların, "İçeride saldırgan bir köpek var. Kapıyı açarsa size saldırabilir" uyarısı üzerine itfaiye ekipleri polisten yardım istedi.

Bu sırada balkona çıkan ev sahibi, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilerin üzerine yanan bir madde attı. Balkondaki yanan eşyaları kendi çabalarıyla söndüren şüpheli, kendisini izleyen vatandaşlara, "Ateş yakmayı seviyorum. Balkonda kömür olmayınca eşyalarla mangal yaktım. Ben deli numarası yapıyorum ama insanlar da akıllı numarası yapıyor." dedi.

Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ısrarı üzerine köpeğini bağlayarak kapıyı açan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

