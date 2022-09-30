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Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

30.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muratpaşa Belediyesi: - "Yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde saldırgan köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşılmıştır. Diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmamıştır" - "Merkezde görevli tüm personel hakkında soruşturma açılmıştır"

Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

Muratpaşa Belediyesine ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giren pitbull cinsi 3 köpeğin, 12 kediyi telef ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, perşembe günü saat 02.30 sularında Ermenek Mahallesi'ndeki merkezi çevreleyen çit tellerin altındaki toprağın kazılması ya da birileri tarafından kasıtlı olarak bırakıldıklarından şüphelenilen pitbull cinsi 3 köpeğin içeri girdiği belirtildi.

Köpeklerin, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı kedi evindeki kafeslere saldırarak 12 kediyi telef ettiği, çok sayıda kafesi ve veteriner malzemesini kullanılamaz hale getirdiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde saldırgan köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşılmıştır. Diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmamıştır. Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar elim olaydan derhal haberdar edilmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar olay yerinde incelemede bulunup mahalde tutanaklarını tutmuştur. Yaşanan üzüntü verici olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda soruşturma çok yönlü başlatılmıştır. Belediyemiz, köpeklerin sahibi hakkında şikayetçi olmuş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Olayda ihmali bulunduğu düşünülen özel güvenlik personelleri hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir. Merkezde görevli tüm personel hakkında da soruşturma açılmıştır."

Açıklamada, ölüm raporlarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü refakatinde hazırlandığı, telef olan kedilerin fotoğraflandığı ve soruşturma tamamlanana dek muhafaza edilmek üzere dondurulduğu aktarıldı.

Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

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