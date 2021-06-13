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Antalya'da belediyenin tarlaya dönüştürdüğü alanda karpuz, kavun yetiştirilecek

13.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da belediyenin tarlaya dönüştürdüğü alanda karpuz, kavun yetiştirilecek

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Antalya'da Kepez Belediyesinin, tarlaya dönüştürdüğü 540 dönümlük alanda buğday üretiminin ardından karpuz ve kavun dikimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atıl haldeki arazi tarıma kazandırılarak, buğday üretimi yapıldı. Hasadın ardından toprak sürülerek, havalandırılması sağlandı.

Sulama sistemi kurulan tarlada, karpuz ve kavun fideleri toprakla buluşturuldu.

Dikim çalışmalarına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 540 dönümlük Antalya Orman Çiftliği'nin bereketli topraklarını ekime hazırladıklarını ifade etti.

"Orman Çiftliği Projesi" ile tarımda farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Tütüncü, "Burası, atıl bir alanın tarıma kazandırılması, taşlık, çalılık bir alanın ihya edilmesi ve sonra buranın ürünlerle buluşturulması, ürünlerin hasat edilmesi, hasat edilen ürünlerin hayatın çeşitli alanlarında hemşerilerimizle paylaşılmasıyla bambaşka bir farkındalık merkezi haline geldi. Sezon sonunda elde ettiğimiz ürünü yine burada hemşehrilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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