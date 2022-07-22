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Antalya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

22.07.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Kürüş Mahallesi'nde iki grup arasında inşaat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Nazlı (45) ve oğlu Musa Nazlı ile Yılmaz Kara (35) bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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