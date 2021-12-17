Antalya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz (21) ile Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan ve arkadaşlarınca Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

