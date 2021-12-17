YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Antalya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

17.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz (21) ile Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan ve arkadaşlarınca Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktıPolis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
12:58
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.