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Antalya'da binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

07.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mavikent Mahallesi'nde yaşayan C.C, İlçe Jandarma Komutanlığına, Akıncalar mevkisindeki bir binanın elektrik kablolarının çalındığı ihbarında bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binadaki kabloları kestikleri belirlenen M.Y, Y.Y. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, elektrik kabloları ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam eden şüpheliler, "Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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