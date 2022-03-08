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Antalya'da binlerce kişi kadına şiddete karşı "mor şemsiye" ile yürüdü

08.03.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da binlerce kişi kadına şiddete karşı "mor şemsiye" ile yürüdü

Antalya'da yaklaşık beş bin kişi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taşıdıkları mor şemsiyeyle kadına şiddete karşı yürüdü.

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında Varyant'ta bir araya gelen binlerce kişi mor şemsiyeleri açarak, Türkçe, Rusça ve Ukrayna'ca "Savaşa hayır" ve kadına yönelik şiddeti kınayan pankartlar taşıdı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" yazılı pankartla Atatürk Parkı Meydanı'na kadar yürüdü.

Uysal, burada, kadınların gücünün toplumun gücü olduğunu söyledi.

Bütün dünyada kadınların toplum içinde aldıkları rol, kapsadıkları alanın çok değerli olduğunu belirten Uysal, "Kadınların gücü toplumların gelişmişlik seviyesini belirliyor. Kadınların güçlü olduğu toplumlar daha demokratik, üretken ve müreffeh toplumlar. Antalya'daki kadınlarımız bunun bilincinde. Kadınlarımız iddialı, kariyerli, çalışkan ve güçlü." dedi.

Belediye olarak kadın hakları konusunda çok duyarlı olduklarını ifade eden Uysal, 8 Mart'ta Antalya'daki kadınların da kendi tavrını, gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Uysal, kadınların birçok erkek işi diye tabir edilen iş kollarında güzel çalışmalar ortaya koyduklarının vurguladı.

Etkinlik kapsamında farklı iş kollarında çalışan kadınlar da konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
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Sabah
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