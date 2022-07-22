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Antalya'da bir eve silahla ateş edilme olayı güvenlik kamerasına yansıdı

22.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da bir eve silahla ateş edilme olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir eve silahla ateş etme olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Töngüşlü Mahallesi'nde Şefik Ak'a ait bir eve arabadan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.A ile H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev sahibi Ak, gazetecilere, şüphelilerle aralarında daha önceki bir olaydan dolayı husumet bulunduğunu söyledi. Olayın yaşandığı gün eşi ile evde olduklarını dile getiren Ak, evlerine gelmekte çekindiklerini, bu nedenle başka bir adreste yaşadıklarını belirtti.

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antalya Serik silahlı saldırı

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