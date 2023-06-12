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Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu

12.06.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu

Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki ormanlık alanda uzun süre park halinde duran 07 BVG 93 plakalı aracın içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, İsmail Üstündağ olduğu tespit edildi.

Bölgedeki incelemenin ardından Üstündağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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antalya Konyaaltı şüpheli ölüm

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