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Antalya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

12.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir genç otel odasında ölü bulundu.

Elmalı Mahallesi 7. Sokak'taki bir otel odasında kalan kişinin hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 32 yaşındaki Ercan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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