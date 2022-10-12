YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

12.10.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü.

Mahmutlar Mahallesinde, D.G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G, silahla oğlu Cihat G'ye ateş etti. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan Cihat G, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Cihat G, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu:Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu:
Anahtar Kelimeler:
cinayet Alanya oğlunu öldürdü

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:49
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.