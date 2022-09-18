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Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

18.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.

İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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