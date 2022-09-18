Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.

İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz