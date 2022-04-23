YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir rehber Köprülü Kanyon'da boğuldu

Antalya'da bir rehber Köprülü Kanyon'da boğuldu

23.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir rehber Köprülü Kanyon'da boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'da bir kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

Yaklaşık 24 yıldır kanyonda rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44), dün sabah saatlerinde iki müşteri ve bir bot görevlisiyle birlikte rafting yapmak için kanyona doğru açıldı.

Raftingin bitiş noktasında dengesini kaybeden Kanmaz, bottan suya düştü.

Suda kaybolan Kanmaz'ın bulunması için bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanmaz'ın cansız bedeni saat 23.00'de köylüler tarafından bulundu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Kanmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze, Beşkonak Mahalle Mezarlığı'na defnedilmek üzere ailesi tarafından sabah saatlerinde morgdan alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılamaTrabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.