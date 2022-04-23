Antalya'da bir rehber Köprülü Kanyon'da boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'da bir kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

Yaklaşık 24 yıldır kanyonda rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44), dün sabah saatlerinde iki müşteri ve bir bot görevlisiyle birlikte rafting yapmak için kanyona doğru açıldı.

Raftingin bitiş noktasında dengesini kaybeden Kanmaz, bottan suya düştü.

Suda kaybolan Kanmaz'ın bulunması için bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanmaz'ın cansız bedeni saat 23.00'de köylüler tarafından bulundu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Kanmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze, Beşkonak Mahalle Mezarlığı'na defnedilmek üzere ailesi tarafından sabah saatlerinde morgdan alındı.

