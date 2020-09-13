YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı

Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Antalya'da bir teknede 120 yabancı uyruklu yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı.

Alanya açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, "Yaman 2014" isimli teknede kalabalık bir grubun olduğunu tespit etti.

Durdurulan teknede yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğu Suriye uyruklu 120 sığınmacı olduğu belirlendi.

Alanya Limanı'na getirilen tekneden indirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sığınmacıların yakalandığı tekne ise yediemine çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Ananas Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.