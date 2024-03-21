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  4. Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

AA AA
21.03.2024 11:38
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "imam nikahlı karısı" Burcu Gezersoy'u öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Yılmaz Gündüz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, olay gününe ait hiçbir şey hatırlamadığını savunarak, kimin öldürdüğünü de bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığa "maktulü öldürdüğü" yönünde verdiği savcılık ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine Gündüz, "İfademde bıçakladım dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor." diye yanıt verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Leyla Gündüz, olay günü hep beraber akşam yemeği yediklerini, daha sonra oğlu ve gelininin odalarına çekildiğini belirtti.

Gündüz, gürültü üzerine odaya girdiklerinde oğlunun elinde bıçak gördüğünü, gelininin de kanlar içinde olduğunu ifade ederek, oğlunun elinden bıçağı almak için hamle yaptığında elinden yaralandığını söyledi.

Sanığın babası Mehmet Gündüz ise torununun "Babamın elinde bıçak var, yetiş" diye bağırmasıyla oğluyla gelininin bulunduğu odaya girdiğini belirterek, "Odaya girdiğimde gelinim ve oğlum yataktaydı. Oğlumun elinde bıçak vardı. Gelinimin her yanında kan vardı. Biz odaya girince oğlum evden çıkıp gitti." dedi.

Gündüz, oğlunun herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını, gelini ile arasında da herhangi bir problem olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Baraj Mahallesi'nde Yılmaz Gündüz (37) ile imam nikahlı eşi Burcu Gezersoy (26) arasında 15 Ocak 2024 tarihinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz kadını 17 kez bıçaklamıştı.

Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Gezersoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, polis ekibi, kendisine de bıçakla zarar veren şüpheliyi yaralı halde yakalamıştı.

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