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Antalya'da bulunan baykuş yavrusu, 5 ay sonra doğaya bırakıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 21:33 | Son Güncelleme

Antalya'da bulunan baykuş yavrusu, 5 ay sonra doğaya bırakıldı

Antalya'da 5 ay önce bulunan kulaklı baykuş yavrusu, hayvanseverler tarafından beslenerek büyütülüp doğaya bırakıldı.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine, 9 Nisan'da bir kişinin Döşemealtı ilçesinde kulaklı baykuş bulduğunu ve kendilerine teslim ettiğini söyledi. Baykuşun sağlık kontrollerini yaptırdıklarını anlatan Yanık, "Yaralı değildi, çok küçüktü. Beslemeseydik, yaşayamazdı. Nadir bir tür. 5 ay baktık, büyüdü, doğada yaşayabilecek konuma geldi." dedi.

Baykuşu isteyenlerin olduğunu ancak yaban hayvanı olduğu için doğaya yaşaması gerektiğini dile getiren Yanık, bu doğrultuda hayvanı Doyran Göleti'nde doğaya saldıklarını kaydetti.

Yanık, vatandaşlara sokakta gördükleri küçük ya da yaralı hayvanlarla ilgili olarak kendilerine ulaşmaları yönünde çağrıda bulundu.

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