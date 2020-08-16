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Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA HABERLERİ  | 16.08.2020 19:09 | Son Güncelleme

Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Fevzi Yavuz'a ait eve de sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fevzi Yavuz (59), AA muhabirine, misafirleriyle evin önünde oturduğu sırada komşusunun "yangın var" diyerek koşup gelmesiyle olaydan haberden olduklarını söyledi.

Yangına hortumla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak söndüremeyecekleri kadar büyüdüğünü anlatan Yavuz, "Yangın evin oturma kısmına ulaşmadan söndürüldü. Depom ve içindeki eşyalarım yandı." diye konuştu.

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