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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

12.04.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otoparkta, çalışandan para isteyip tehdit ettikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonda yağma, şantaj, tehdit, uyuşturucu madde kullanımı ve hakaret suçlarından aranan şüpheliler D.B, M.Ş. ve M.K. gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 tüfek dürbünü, 4 kartuş, 2 döner bıçağı, 1 kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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