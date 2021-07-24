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Antalya'da çıkan kavgada silahla başından vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

24.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan kavgada silahla başından vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce çıkan kavgada av tüfeğiyle başından yaralanan 45 yaşındaki Menderes Çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evrenseki Mahallesi'nde alacak anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle yaralandıktan sonra kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınan Çoban müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Çoban'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çoban'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

Menderes Çoban 12 Temmuz'da alacak anlaşmazlığı yaşadığı öne sürülen 2 kişinin silahlı saldırı sonucu iş yerinde başından yaralanmış ve Antalya'daki bir özel hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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cinayet antalya silahlı saldırı

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