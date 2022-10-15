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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepesi mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Arazinin eğimli ve sık ağaçlık olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi tesis görevlileri yaptı.

Orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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antalya Kumluca orman yangını

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