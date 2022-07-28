Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Esenpınar Mahallesi Muhtarı Sami Polat, yangının evlere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğunu, ekiplerin alevlere hızla müdahale ettiğini bildirdi.



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