Antalya'da çıkan yangında hızar atölyesi kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökseki mevkisindeki ağaç kesme atölyesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kaş Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz ile bir kepçe yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yakındaki otel ve pansiyonlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında hızar atölyesi kullanılamaz hale geldi, bir araç da zarar gördü.
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