YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da cinayetten yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da cinayetten yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

01.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da cinayetten yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Muhammet Çağrı Gökel, duruşmada, Melek İpek davasını örnek göstererek, İpek için verilen kararın bu dava için de verilmesini talep etti.

Melek İpek'in kendisine şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden maktulden kurtulmak için zamanı olduğunu öne süren Gökel, "Bizim olayımızda, müvekkilimizin böyle bir zaman kazanma şansı dahi olmamıştır. Anlık gelişen bir olaydır. Müvekkilim o gün kendisine atılan uçan tekme ile yere düşseydi, belki şu an öldürülmüş ve karşınızda olmayacaktı." şeklinde savunma yaptı.

Sanık son savunmasında, pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ettiğini dile getirdi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuncay T'yi "kasten öldürme" suçundan indirim hükümlerini de uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde ayakkabı dükkanı bulunan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık'ın (28) da içinde bulunduğu grup arasında "ayakkabı meselesi" nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavga sırasında Tuncay T. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Işık hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangınAntalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
İnanır Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.