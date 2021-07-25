Antalya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ermenek Mahallesi'ndeki dağlık alanda molozların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



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