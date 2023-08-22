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Antalya'da dans festivali düzenlendi

22.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Dans Festivali "Final Jam" kapsamında 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu hünerlerini sergiledi.

Antalya'da dans festivali düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve üç gün süren Antalya Dans Festivali "Final Jam" kapsamında dans sporcuları break dans, hip-hop, k-pop ve salsa kategorilerinde gösteri sundu.

Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda dans şovları, workshoplar ve çeşitli etkinliklerin yapılmasının yanı sıra milli sporcular ve dünyaca ünlü tanınmış dans sporcuları jüri üyesi olarak yer aldı.

Eleme usulü ile 4 farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlar sonrasında final günü büyük bir heyecan yaşandı.

Toplamda 35 bin lira ödül dağıtılan festivalde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz'dan aldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Dans festival

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