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Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı

29.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede 28 Eylül gecesi yaşanan olayın ardından gözaltına alınan F.Ç. ve C.Y. ile taksi sürücüsü H.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksi sürücüsü H.Ü. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. F.Ç. ve C.Y. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandı.

- Olay

Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın F.Ç. ve C.Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı.

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antalya taksi darp

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