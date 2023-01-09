Antalya’da davulcu cinayetini özel ekip çözdü

Yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Hatay’ın Dörtyol ilçesinden Antalya’ya gelen Hüseyin Uyulgan’a(19) evde oturduğu sırada, telefonla kendisini arayan şahısların adresine gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların durumu 1112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan’ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip detaylı çalışmanın ardından izini bulduğu şüphelileri takibe aldı. Uzun süre şüpheli Nasuh K.’yi(39) takip eden özel ekip Kaş Kınık Çayköy Mahallesi’nde şahsı yakaladı.

Diğer şüpheli Emircan Z.(19) ise Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde gözaltına alındı. Şüphelilerin olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiğini ileri sürdü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından sevkedildikleri mahkemece tutuklandı.

