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Antalya'da dede ve torunları, bağımlılığa dikkati çekmek için koştu

26.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlı olma bağlı ol" etkinlikleri kapsamında dedeler ile torunların katılımıyla koşu düzenlendi.

Gedik Kavşağı'ndan başlayan ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. 9 dede ve torununun yarıştığı koşuda Mehmet Ali Kar ile torunu Mehmet Ali Kar birinci oldu, Süleyman Ekiz ile torunu Mehmet Alp Ekiz ikinci, Adnan Kaçar ile torunu Efe Kaçar ise üçüncü sırada yer aldı. Yarışmada renkli görüntüler yaşandı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğrencilerin dedeleriyle kaliteli vakit geçirerek kuşaklar arası bağı güçlendirmek, unutulmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıkmak ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tüm dede ve torunlarına teşekkür eden Ekiz, ikinci olan Süleyman Ekiz'e sigarayı bırakması önerisinde bulundu.

Yarışmanın birincisi Mehmet Ali Kar, torunuyla güzel yarıştıklarını belirtti. Yaklaşık 24 yıl önce sigarayı bıraktığını ve kendisini daha iyi hissetmeye başladığını dile getiren Kar, sigara içenlere bırakmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini tavsiye etti.

Yarışmayı sonuncu olarak tamamlayan Mustafa Yurtkök, uzun süredir sigara içtiğini ve bu nedenle yarışmada zorlandığını söyledi.

Kıbrıs Gazisi Çelik Eker de anlamlı bir yarışma olduğunu kaydetti.

Ekiz, dereceye girenlere belge ve ödüllerini verdi.

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