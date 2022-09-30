Antalya'da denize giren turist boğuldu

Konyaaltı Sahili'nde denize giren Kazak turist boğularak hayatını kaybetti.
Tatil için Antalya'da bulunan Turekul Alisher (25), ablası ve eniştesiyle geldiği Konyaaltı Sahili'nde deniz gözlüğü ve şnorkelle denize girdi.
Alisher'in denizden çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrası kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte bulunan Alisher, dalgıçlar tarafından kıyıya getirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alisher'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
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