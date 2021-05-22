Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği belirlenen bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 lira ceza uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini sürdürüyor.

Konyaaltı Sahili'nde 29 ve 30 numaralı işletmelerin bulunduğu bölgede, deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Antalya Limanı bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisinin yüzeyinin petrol ve ziftle kaplı olduğu, gemi yetkililerinin petrol kirliliğini kendi imkanlarıyla temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri belirlendi.

Gemiye, 1 milyon 566 bin 864 lira ceza kesildi.

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileri, deniz kirliliği şikayetlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "249 52 00" numaralı telefonuna iletilebileceğini bildirdi.

