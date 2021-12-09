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Antalya'da doğa yürüyüşü yaptıkları kanyonda kaybolan 3 kişi bulundu

09.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da doğa yürüyüşü yaptıkları kanyonda kaybolan 3 kişi bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kanyonda kaybolan 3 kişiye ulaşıldı.

Kalkan Mahallesi Kaputaş mevkisindeki kanyona doğa yürüyüşü için giden C.S, İ.O. ve A.T.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT personeliyle yapılan aramada kayıp kişiler bulundu.

Üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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