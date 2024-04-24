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  4. Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA AA
24.04.2024 13:49
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Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, N.A'dan ziynet eşyalarını alacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ziynet eşyalarını almaya gelen M.Ç, H.İ.K. ve A.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Yapılan araştırmada şüphelilerden M.Ç'nin daha önce bir başka kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık polis

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