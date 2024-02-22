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Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı

AA AA
22.02.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Antalya'da, bir müvekkilini cezaevinden çıkaracağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen avukat tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.A, 8 Aralık 2022'de işlemlerinin ardından tutuklandı.

Zanlı, cezaevinde bir mahkumun yönlendirmesiyle avukat M.A.B ile iletişime geçti.

Zanlının ailesi ile görüşen avukat, 80 bin lira karşılığında dosyayı takip edebileceğini, bunun dışında zanlının cezaevinden erken çıkması için hakim ve savcılılarla görüşeceğini anlatarak 450 bin lira istedi.

Bunun üzerine zanlının ailesi paranın bir kısmını avukatın eşinin hesabına, 7 bin doları ise elden ödedi.

4 Nisan 2023'te görülen davanın duruşmasında A.A. hakkında mahkumiyet kararı verilmesi üzerine, zanlının yakınları avukatın kendilerini dolandırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Hazırlanan dosyada şüpheli avukata ait ses kayıtlarına yer verildi.

Şikayet edilen avukatın daha önce de başka mağdurlardan, tanıdığı yargı görevlilerine iş gördüreceği vaadiyle menfaat temin ettiğine yönelik iddialar yer aldı.

Hazırlanan dosya kapsamında mahkemeye sevk edilen avukat tutuklandı.

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antalya dolandırıcılık Avukat uyuşturucu

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