Antalya’da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu sanayi girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 160 sikke ve 21 obje ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.



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