YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi

Antalya’da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi

09.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu sanayi girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 160 sikke ve 21 obje ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Antalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendiAntalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazartesi

Merkez Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.